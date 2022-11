Mercato : Une énorme bombe est lâchée sur Messi, le PSG sort du silence

Alors que son contrat court jusqu’en juin 2023, l’avenir de Lionel Messi au PSG interroge. Les dirigeants parisiens aimeraient le prolonger, tandis que l’international argentin est annoncé proche de s’engager avec l’Inter Miami. Mais interrogé sur cette informations, le club de la capitale a nié tout accord avec la franchise détenue par David Beckham

Concentré sur ses objectifs avec l’Argentine lors de la Coupe du monde au Qatar, Lionel Messi devrait prendre une décision concernant son avenir une fois la compétition terminée. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le PSG s’active pour prolonger le septuple Ballon d’Or, comme révélé par le10sport.com .

En revanche, d’après les informations du Times , Lionel Messi serait sur le point de conclure un accord avec l’Inter Miami. Mais de son côté, le PSG dément ces informations et n’accepterait pas l’idée que l’Argentin soit proche de s’engager avec le club de David Beckham. Une fois le Mondial terminé, les dirigeants parisiens auraient l'intention de continuer de pousser afin de le prolonger.

Talks have been ongoing for some time. There has been a feeling Lionel Messi will end up at Inter Miami one day even when he was still at Barcelona. PSG will still push for their own renewal after the World Cup and are "dismissing" notion Messi has made any decisions yet. https://t.co/EfpuerYqwH