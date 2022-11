Mercato : PSG, Real Madrid... La réponse tombe pour le transfert de Ronaldo

La rédaction

Depuis la rupture de son contrat par Manchester United, Cristiano Ronaldo est libre sur le marché des transferts. Le Portugais a vécu un calvaire pour son retour en Angleterre et son interview choc a finalisé le divorce avec son club. Evidemment, un tel événement agite la planète football et l'avenir de l'attaquant semble se préciser à en croire les révélations de Luis Mateus, journaliste portugais.

Alors que Cristiano Ronaldo a déjà inscrit un but au Qatar, il est le seul joueur du Mondial à être sans club depuis que Manchester United a rompu son contrat. À 37 ans, plusieurs options sont envisageables pour le Portugais qui ne compte pas arrêter sa carrière et entend bien trouver un nouveau challenge au sein d'un club prestigieux. Désireux de disputer la Ligue des champions, Ronaldo a été annoncé dans le viseur du PSG, du Real Madrid, mais aussi en Arabie Saoudite.

CR7 veut jouer la Ligue des champions, le PSG donne sa réponse

Dans un entretien accordé au site Bernabeu Digital, le journaliste portugais Luis Mateus a détaillé la situation de Cristiano Ronaldo. Selon lui, c'est une certitude, le natif de Madère est encore focalisé sur le très haut niveau : «Il veut toujours jouer pour l'une des meilleures équipes du monde, et il veut toujours jouer en Ligue des champions. La façon dont il a lutté ces derniers mois à Manchester United montre qu'il croit encore beaucoup en lui-même », a d'abord expliqué le journaliste d 'A Bola avant d'ajoute au sujet de l'intérêt du PSG et du Bayern Munich : « Le Bayern a dit deux fois que ça ne collait pas à sa philosophie, on a dit que Tuchel n'en voulait pas... Peut-être que maintenant ça peut une opportunité parfaite pour Chelsea puisque Tuchel n'est pas là. Le PSG ne semblait pas non plus intéressé à le mettre avec Messi, Neymar et Mbappé. Voyons ce qui se passe maintenant, mais son objectif reste le même : jouer dans l'élite ».

Un retour au Real n'est pas exclu