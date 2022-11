Mercato - PSG : Menace révélée pour l'avenir d'Ekitike

Pierrick Levallet

Ne disposant pas d'un grand temps de jeu depuis son arrivée au PSG, Hugo Ekitike n'est pas vraiment satisfait de sa situation. De ce fait, l'attaquant de 20 ans pourrait être tenté par un départ à l'issue de la saison afin de retrouver une situation plus stable. Et un club italien songerait à le recruter.

272 minutes disputées, un but et deux passes décisives. Après cette première partie de saison, le bilan est maigre pour Hugo Ekitike. Peu utilisé par Christophe Galtier, l’attaquant de 20 ans ne jouit pas pour le moment d’un rôle important au PSG. Il faut dire que la concurrence de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi ne l’aide pas. De ce fait, Hugo Ekitike pourrait songer à un départ. Et un prétendant se tiendrait déjà à l’affût.

L’AC Milan en pince toujours pour Ekitike

Comme le rapporte Calciomercato.it , le Milan AC pourrait être amené à se chercher un nouvel attaquant dès l’été prochain, alors que Zlatan Ibrahimovic souffre encore de sa blessure au genou et que Divock Origi n’est pas satisfaisant. Dans cette optique, les Rossoneri rechercheraient un profil jeune, bon et doté d’une bonne expérience du haut niveau. Ainsi, l’AC Milan pourrait décider de revenir à la charge pour Hugo Ekitike.

Ekitike avait déjà recalé Milan

Le club milanais aurait déjà tenté sa chance cet été. Mais finalement, l’attaquant de 20 ans a choisi de rejoindre le PSG. Sauf que dans la capitale française, rien ne se passe comme prévu pour l’ancien du Stade de Reims. Ainsi, Hugo Ekitike pourrait décider de claquer la porte à l’issue de la saison. À suivre...