Messi, Mbappé... Galtier règle le mercato de ses stars

Arthur Montagne

Invité à commenter l'avenir de Lionel Messi et Kylian Mbappé, Christophe Galtier lâche ses vérités. Mais alors qu'il est catégorique concernant la situation de l'attaquant français, il se montre plus évasif pour l'Argentin dont le contrat s'achève en juin prochain.

Dans les prochains mois, le mercato du PSG va grandement faire parler, notamment dans le sens des départs. Et pour cause, plusieurs stars sont concernée, à commencer par Lionel Messi dont le contrat prend fin en juin prochain. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a déjà entamé les démarches pour prolonger l'Argentin qui ne prendra aucune décision avant la Coupe du monde. Mais Christophe Galtier laisse planer le doute dans ce dossier.

👇En pleine Coupe du monde, Galtier fait le point sur les situations de Messi et Mbappé👇 pic.twitter.com/94Nkj6FIIx — le10sport (@le10sport) November 25, 2022

Galtier hésitant pour Messi...

« Il existe de nombreux paramètres. La première est son désir, veut-il continuer au PSG, est-il heureux ici ? La première chose à savoir est s'il veut continuer », assure-t-il à MARCA . Relancé sur l'avenir de Lionel Messi, le coach du PSG a préféré botter en touche : « Tous ces types de décisions sont prises entre le joueur et Luis Campos ». En revanche, il est bien plus catégorique pour Kylian Mbappé.

... mais catégorique pour Mbappé