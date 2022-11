Équipe de France : Tchouaméni sort du silence pour le malaise Benzema

Axel Cornic

En marge de la victoire de ce samedi face au Danemark (2-1), Aurélien Tchouaménia été questionné au sujet de l’ambiance au sein de l’équipe de France depuis le départ de Karim Benzema, forfait de dernière minute pour cette Coupe du monde. Depuis plusieurs jours, certains assurent que les sourires seraient beaucoup plus présents chez les Bleus, depuis le départ du Ballon d’Or 2022.

Revenu en équipe de France après une longue traversée du désert, Karim Benzema n’a pas réussi à aller jusqu’au bout. Blessé, l’attaquant du Real Madrid a en effet été contraint de déclarer forfait pour la compétition au Qatar... mais ça pourrait bien être un mal pour un bien !

Une ambiance moins lourde depuis son départ ?

Plusieurs sources ont en effet parlé d’une sorte de malaise autour du Ballon d’Or 2022 et depuis qu’il n’est plus là, les choses iraient beaucoup mieux. RMC Sport assure que Benzema n’avait de problèmes avec aucun joueur de l’équipe de France, mais L’Equipe assure tout de même de son côté que l’ambiance serait plus légère depuis son départ.

« C’est totalement faux »

En zone mixte ce samedi, Aurélien Tchouaméni a souhaité mettre un terme aux rumeurs. « Je voulais revenir sur quelque chose qu’on a vu concernant le départ de Karim (Benzema), sur le fait qu’on se sentait mieux depuis qu’il n'était plus là... » a lancé le milieu de l’équipe de France, d’après RMC . « C’est totalement faux ».

« Je peux vous dire c’est que depuis qu’on est arrivé, ça se passe super bien entre nous »