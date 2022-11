France/Danemark : Les notes des Bleus

La rédaction

L’équipe de France est qualifiée pour les 8èmes de finale ! Les Bleus avaient besoin d’une victoire pour passer au tour suivant, c’est chose faite. Grâce à un doublé de Kylian Mbappé, l’équipe entraînée par Didier Deschamps a disposé du Danemark qui était parvenu à égaliser (2-1).