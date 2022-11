Equipe de France : Malaise confirmé avec Benzema, des révélations hallucinantes sont lâchées

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Karim Benzema avait été contraint de déclarer forfait, quelques heures avant la première rencontre du Mondial, en raison d'une blessure au quadriceps gauche. Sur le papier, cette absence est un véritable coup dur pour l'équipe de France. Mais en interne, certains joueurs se montreraient soulagés après le départ du Ballon d'Or 2022.

Ballon d'Or 2022, Karim Benzema avait un autre objectif : celui de remporter la Coupe du monde avec l'équipe de France. Gêné par des douleurs ces dernières semaines, l'attaquant du Real Madrid avait fait tout son possible pour être à 100% lors de ce tournoi. Mais samedi dernier, quelques heures avant la première rencontre face à l'Australie, les Bleus a nnonçaient le forfait de Benzema, touché au quadriceps gauche lors d'un entraînement. « C'est un gros coup dur, Karim avait tout fait (pour être opérationnel), nous aussi » avait déclaré Didier Deschamps.

Karim Benzema ne serait pas regretté dans le vestiaire

Ce samedi, L'Equipe revient sur le forfait de Benzema et confirme les rumeurs. Selon le quotidien, le joueur ne serait pas forcément regretté au sein du vestiaire. Certains joueurs constateraient que l'ambiance est plus légère depuis le départ du buteur. Ce départ offre aussi plus de facilité à Didier Deschamps pour construire son équipe. Désormais, Olivier Giroud et Kylian Mbappé bénéficient d'une marge de manœuvre plus importante sur le front de l'attaque.

Pas grand monde au chevet de Benzema

Le malaise autour de Karim Benzema est symbolisé par l'épisode de son départ. L'attaquant a quitté le Qatar dans la nuit de samedi à dimanche. Au moment de quitter l'hôtel des Bleus , seul Marcus Thuram était présent pour le saluer. Le joueur de 34 ans a quitté l'équipe de France, sans croiser grand monde.

