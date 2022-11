Équipe de France : Une nouvelle révolution lancée par Deschamps ? Il répond

Amadou Diawara

Lors de son premier match en Coupe du Monde face à l'Australie, l'équipe de France - et notamment Benjamin Pavard - s'est montrée fébrile défensivement sur son couloir droit. Présent en conférence de presse ce vendredi matin, Didier Deschamps n'a pas fermé la porte à l'idée d'effectuer des changements dans ce secteur de jeu.

Pour son premier match de la Coupe du Monde au Qatar, l'équipe de France a été cueillie à froid dès les premières minutes de jeu. En effet, l'Australie a ouvert le score à la 9ème minute de jeu, profitant des largesses défensives françaises de son couloir droit, avant de se faire renverser par les Bleus (4-1).

PSG : Le Qatar lâche une offre surréaliste, le montant est dévoilé https://t.co/hj0SA95nlV pic.twitter.com/SB3zSn0cFt — le10sport (@le10sport) November 25, 2022

«Je peux tout faire»

Présent en conférence de presse ce vendredi matin, Didier Deschamps a été interrogé sur la possibilité de lancer une révolution pour la prochaine rencontre face au Danemark ce samedi soir, et ce, pour ne plus se faire surprendre de la sorte. Et le sélectionneur des Bleus n'a pas balayé cette hypothèse.

«Sur une action, ça peut être le placement d'un seul joueur»