Equipe de France : L'énorme aveu de Deschamps sur Varane

Amadou Diawara

De retour de blessure depuis peu, Raphaël Varane a été préservé par Didier Deschamps lors du premier match des Bleus en Coupe du Monde face à l'Australie. Présent en conférence de presse ce vendredi matin, le sélectionneur de l'équipe de France a donné des nouvelles de son vice-capitaine, avant de maintenir le suspense sur sa potentielle titularisation contre le Danemark.

Blessé pendant plusieurs semaines avant la Coupe du Monde, Raphaël Varane a été convoqué par Didier Deschamps pour disputer la compétition au Qatar. Toutefois, lors du premier match des Bleus face à l'Australie, le sélectionneur français a préféré ménager son vice-capitaine.

«Il aurait pu jouer le premier match, il était apte»

Alors que l'équipe de France sera opposé au Danemark ce samedi après-midi, Didier Deschamps pourrait lancer Raphaël Varane. Présent en conférence de presse ce vendredi matin, le patron des Bleus a affirmé que le défenseur central de Manchester United était en état de jouer, mais il a préféré entretenir le suspense quant à sa titularisation.

«Il faut qu'il soit prêt dans sa tête et son corps»