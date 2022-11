Équipe de France : De retour, Varane reçoit un message fort

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Blessé depuis la fin du mois d’octobre, Raphaël Varane apparaît tout de même dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Alors qu’il vient de reprendre l’entraînement collectif, le défenseur de Manchester United est attendu dans le onze pour le match contre l’Australie, une excellente nouvelle pour Ibrahima Konaté.

Maintenant que Karim Benzema est officiellement forfait pour la Coupe du monde, il ne reste plus qu’une petite incertitude pour Didier Deschamps : elle concerne Raphaël Varane. Blessé lors du match entre Chelsea et Manchester United à la fin du mois d’octobre, l’international français n’était pas certain d’être apte pour la rencontre face à l’Australie.

Varane récupère bien

Finalement, Raphaël Varane a bien récupéré de sa blessure. L’ancien joueur du Real Madrid a fait son retour à l’entraînement collectif samedi et postule donc pour une place de titulaire mardi prochain contre l’Australie.

« On a besoin de lui »