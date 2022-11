Equipe de France : Deschamps est interpellé par son vestiaire pour Varane

Amadou Diawara

De retour de blessure depuis peu, Raphaël Varane fait partie du groupe de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. Toutefois, il n'a pas été utilisé par son sélectionneur pour le premier match des Bleus contre l'Australie. Alors que la France affronte le Danemark ce samedi après-midi, Didier Deschamps et Hugo Lloris ont lâché leurs vérités sur le grand retour de Raphaël Varane.

Malgré la blessure récente de Raphaël Varane, Didier Deschamps a décidé de le convoquer pour la Coupe du Monde. Toutefois, pour ne pas prendre le moindre risque de rechute, le sélectionneur des Bleus a préféré se passer des services de son vice-capitaine face à l'Australie (4-1). Mais comme l'a annoncé Didier Deschamps en conférence de presse ce vendredi matin, Raphaël Varane était apte à jouer le premier match de son équipe au Qatar.

«On a besoin de toutes nos forces»

« Raphaël Varane ? Il aurait pu jouer le premier match. Il était apte. Ce n'est pas la séance d'hier (jeudi) qui va changer beaucoup. Il n'est pas moins apte ou plus pour le deuxième. Après, ce sont des choix qui peuvent être liés à l'expérience... Lui en a, c'est certain. Il faut qu'il soit prêt dans sa tête et son corps. Je sais qu'il l'est. Je prendrai la décision par rapport à ça, surtout » , a confié Didier Deschamps, restant énigmatique quant à la potentielle titularisation de Raphaël Varane contre le Danemark ce samedi après-midi.

«Il est là, serein et prêt à aider l'équipe»