Mercato - PSG : Messi bientôt en MLS ? Cette nouvelle annonce sur son avenir

Libre de tout contrat à la fin de cette saison, Lionel Messi ne sait toujours pas s’il continuera son aventure avec le PSG. L’international argentin attend la fin de la Coupe du monde pour répondre à cette question. Toutefois, l’ancien joueur du Barça pourrait bien finir par répondre aux sirènes de la MLS.

A la fin de la saison, le PSG devra plancher sur la situation de Lionel Messi. Libre à l’issue de cet exercice, l’Argentin n’a pas encore prolongé avec le club de la capitale, une situation qui commence à interpeller. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG a passé la vitesse supérieure pour prolonger le bail de Lionel Messi.

Messi intéresse la MLS

Mais pour le moment, l’Argentin se focalise sur sa dernière Coupe du monde. Dans le même temps, la MLS lui fait les yeux doux, un championnat qui a toujours intéressé Lionel Messi, même s’il se voyait finir sa carrière au FC Barcelone.

Mercato - PSG : Le clan Messi lâche un terrible indice https://t.co/B5Hd00V5om pic.twitter.com/00fX64hz66 — le10sport (@le10sport) November 26, 2022

« Il pourrait évoluer en MLS pour finir sa carrière »