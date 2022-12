Transferts - ASSE : Un secret est révélé pour le mercato des Verts

Arthur Montagne

En quête d'un nouveau gardien de but sur le mercato d'hiver, l'ASSE multiplie les pistes. Et alors que le nom de Ionut Radu a circulé ces derniers jours, c'est finalement un autre gardien roumain qui serait dans le viseur des Verts à savoir Florin Niţă (35 ans) comme l'assure son agent.

Après une première partie de saison catastrophique, l'ASSE pointe à la dernière place en Ligue 2. Par conséquent, les Verts espèrent se renforcer en janvier afin de revenir plus forts et éviter une seconde relégation de suite. Et pour cela, l'arrivée d'un gardien est attendue alors qu'Etienne Green et Matthieu Dreyer se partagent le poste, sans convaincre jusque-là.

EXCLU @le10sport : Bordeaux se mêle à la bataille pour Amine Boutrah (Concarneau)▶️ Très beau dossier pour l’été 2023 puisque le joueur arrive en fin de contrat…▶️ ASSE et Montpellier sur le coup aussihttps://t.co/qcRRTo6sdE — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 29, 2022

Florin Niţă en plan B ?

Ces derniers jours, la piste menant à Ionut Radu a été explorée alors que ce dernier ne joue pas à l'Inter Milan. Mais c'est finalement un autre portier roumain qui serait visé à savoir Florin Niţă. Le gardien de 35 ans n'a plus joué depuis le 21 novembre 2021 avec le Sparta Prague. Une situation qui lui a également fait perdre sa place en sélection puisque sa dernière apparition avec la Roumanie remonte au 14 avril dernier contre le Monténégro en Ligue des Nations.

Son agent lâche une révélation