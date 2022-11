Mercato - PSG : Campos est déjà menacé pour cette révélation de la Coupe du monde

Révélation de l’Ajax Amsterdam cette saison, Mohammed Kudus confirme pendant la Coupe du monde. Le jeune joueur de 22 ans a marqué à deux reprises avec le Ghana, lors de la victoire arrachée face à la Corée du Sud (2-3). Des performances qui attirent l’attention, notamment de la part du PSG, mais le FC Barcelone le suit également depuis longtemps.

La Coupe du monde permet aux stars de briller, et à certains joueurs de se révéler. C’est notamment le cas de Mohammed Kudus, auteur d’un doublé lors de la victoire du Ghana face à la Corée du Sud (2-3). Deux buts importants, qui permettent aujourd'hui aux Black Stars d’entretenir l’espoir d’une qualification pour les huitièmes de finale.

Avant le Mondial, Mohammed Kudus avait également impressionné sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam, avec qui il a marqué 10 buts et délivré 2 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Des performances qui n’auraient pas échappé au PSG. En effet, 90min indiquait mardi que les Parisiens seraient intéressés par le milieu offensif ghanéen, sous contrat jusqu'en juin 2025.

Barça director Cruyff: "We've been tracking Mohamed Kudus for more than one year. We can't say now that Barça want Kudus... but he's attracting interest", told RAC 1. 🚨🔵🔴 #FCB"He's scoring goals and in Holland they discuss a lot about his position, so yes - I know him well". pic.twitter.com/QjDmmYIrWp