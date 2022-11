Mercato : Après le PSG, Pochettino se lâche sur son prochain club

Thomas Bourseau

Mauricio Pochettino est sans club depuis son licenciement du PSG en fin de saison passée. Certes, l’Argentin a connu un mercato mouvementé depuis au vu de la valse des entraîneurs dans certains clubs. Pour autant, Pochettino ne se dit pas pressé et a partagé son état d’esprit avant de retrouver une équipe.

Comme ce fut le cas entre novembre 2019 et janvier 2021, moment de sa période sabbatique après son licenciement de Tottenham, Mauricio Pochettino connaît une nouvelle période de pause dans sa carrière d’entraîneur. Après 18 mois passés sur le banc du PSG, Pochettino est toujours sans club, bien qu’il ait été particulièrement courtisé sur le marché depuis son licenciement.

Courtisé, Pochettino a fait le choix de patienter

Chelsea, Aston Villa, le FC Séville, l’OGC Nice ou encore la sélection anglaise… Le nom de Mauricio Pochettino n’a cessé d’être évoqué dans la presse. Cependant, l’Argentin n’a pas repris une place sur un banc de touche. Pour autant, Pochettino ne semble pas vraiment pressé et s’est confié sur sa situation ces dernières heures en faisant passer un message clair : la bonne opportunité viendra à lui.

Mauricio Pochettino ne sait pas de quoi sera fait son avenir