Mercato - ASSE : C’est confirmé, Loïc Perrin avait un plan B après Batlles

Guillaume de Saint Sauveur

L’été dernier, alors que l’ASSE a dû gérer sa relégation en Ligue 2 avec le départ de Pascal Dupraz, le coordinateur sportif Loïc Perrin s’était mis en quête d’un nouvel entraîneur. Laurent Batlles a finalement été choisi, pourtant, Julien Sablé confirme avoir posé sa candidature et se livre sans détour à ce sujet.

Au terme d’un exercice 2021-2022 très compliqué, l’ASSE a finalement été reléguée en Ligue 2, ce qui a donc provoqué une révolution majeure en interne. Out Pascal Dupraz, et Loïc Perrin s’était mis en quête d’un nouvel entraîneur l’été dernier. Le choix final du coordinateur sportif de l’ASSE s’est finalement porté sur Laurent Batlles, et pourtant, un ancien Vert avait également postulé pour le poste : Julien Sablé.

EXCLU @le10sport : L’ASSE pense à Bryan Limbombe (Roda)▶️ Piste pour janvier ▶️ Toulouse était dessus l’été dernier ▶️ Frère d’Anthony Limbombe (ex FC Nantes)https://t.co/gj8wBlu9wO — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 22, 2022

« J’ai candidaté... »

Interrogé dans les colonnes du Progrès , l’ancien milieu de terrain et entraîneur de l’ASSE lâche ses vérités à ce sujet : « Quand on s’est rencontré avec Loïc, j’ai candidaté car je voulais être numéro un, en sachant que Lolo était le premier choix pour le poste, mais il n’avait pas encore donné sa réponse. Laurent ayant fait son choix rapidement, les choses ont découlé naturellement. J’ai été très clair d’entrée, je ne voulais pas être au placard ou aller à la formation ou au recrutement sous prétexte que j’étais un ancien joueur du club. Soit je continuais avec les pros, soit je quittais l’ASSE. Cela s’est fait proprement, sans animosité ni rancœur », explique Sablé.

L’ASSE au plus mal