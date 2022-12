Mercato : Le feuilleton Zidane est terminé, son retour annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'avenir de Zinédine Zidane ne ferait plus aucun doute. Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, le champion du monde 1998 devrait être le successeur de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Une information confirmée encore par la presse italienne ces dernières heures. Son arrivée pourrait voir le jour après la Coupe du monde.

Depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, une question se pose. Quel sera le prochain défi de Zinédine Zidane ? Lui qui s'est déjà construit un palmarès gigantesque après sa carrière de joueur. Comme annoncé par le10Sport.com, les responsables du PSG avaient pensé à lui pour remplacer Mauricio Pochettino durant l'intersaison. Malgré de nombreuses discussions, Zidane n'a pas craqué.

Zidane n'ira pas à la Juventus

Ces dernières heures, certaines rumeurs évoquaient une possible arrivée de Zidane, mais cette-fois à la Juventus, son ancien club. Des murmures entendus après la démission de la direction et du conseil d'administration. Mais sauf incroyable revirement de situation, le champion du monde 1998 n'ira pas à Turin. « Je me sens suffisamment à l'aise pour exclure le nom de Zinedine Zidane » a confié le journaliste Paolo Bargiggia au micro d e 7 Gold .

Zidane attend le départ de Deschamps

Car selon Mundo Deportivo et Paolo Bargiggia, Zinédine Zidane est destiné à prendre l'équipe de France après la Coupe du monde au Qatar et succéder à Didier Deschamps. A en croire le média espagnol, le technicien serait proche de trouver un accord avec la FFF. Il pourrait débarquer en compagnie de son adjoint de toujours, David Bettoni.

« J'en ai envie, bien sûr »