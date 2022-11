Mercato : Une offre stratosphérique dégainée pour Cristiano Ronaldo, c'est confirmé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme indiqué par la presse espagnole, Cristiano Ronaldo aurait reçu une offre colossale en provenance d’Arabie saoudite. Le club d’Al-Nassr serait en effet disposé à offrir plus de 350M€ à l’ancienne star du Real Madrid pour l’accueillir dans ses rangs. Une information confirmée par ESPN, même si aucun accord n’aurait encore été trouvé.

Alors que la Coupe du monde bat son plein au Qatar, la presse espagnole a lâché une bombe ce mercredi. D’après Marca , Cristiano Ronaldo serait en passe de signer un contrat de deux ans et demi avec le club saoudien d’Al-Nassr contre un salaire de plus de 200M€, alors que le quintuple Ballon d’Or est libre depuis l’annonce de son départ de Manchester United.

Al-Nassr craque pour Cristiano Ronaldo

Une offre hallucinante qui ferait évidemment de Cristiano Ronaldo le joueur le mieux payé de l’histoire. À en croire Marca , le deal serait en passe d’être réglé, alors que d’autres sources se montrent plus prudentes, assurant que le Portugais souhaite avant tout se focaliser sur la Coupe du monde.

Une offre totale à plus de 350M€ ?