Transferts - PSG : Grande nouvelle pour le mercato de Luis Campos ?

Guillaume de Saint Sauveur

Courtisé par le PSG depuis l’été dernier, Milan Skriniar arrivera au terme de son contrat avec l’Inter Milan en juin prochain. Et alors que les négociations se poursuivent entre le défenseur slovaque et la direction du club nerazzurro, un accord semble encore loin d’être trouvé, ce qui peut redonner espoir à Luis Campos.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a tout tenté pour recruter Milan Skriniar (27 ans), mais les différentes offres formulées à l’époque par Luis Campos ont été repoussées en boucle par l’Inter Milan qui tente désespérément de prolonger le contrat de son défenseur slovaque qui arrivera à expiration en juin prochain. Mais le feuilleton n’avance pas depuis maintenant plusieurs mois.

Transferts - PSG : Le mercato de Mbappé relancé, le Qatar prépare son transfert https://t.co/B9shyUR6Uk pic.twitter.com/oxgysPucdz — le10sport (@le10sport) November 30, 2022

Skriniar réclame trop à l’Inter

La Gazzetta dello Sport fait le point dans ses colonnes du jour sur l’avancée du feuilleton Skriniar, et indique qu’il existe encore une différence de position trop importante entre l’Inter et son défenseur. Ce dernier réclamerait au minimum 7/7,5M€ de salaire par an, tandis que le club nerazzurro a plafonné sa proposition à 6M€ et n’a pas l’intention d’aller plus haut pour le prolonger.

Le PSG toujours à l’affût ?

Cette situation pourrait donc potentiellement profiter à Luis Campos et au PSG, qui était encore annoncé sur les traces de Milan Skriniar il y a quelques semaines. Les négociations délicates entre l’Inter et son joueur pourrait donc donner de l’espoir au PSG qui serait alors en capacité de recruter Skriniar libre à l’été 2023.