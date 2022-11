Mercato - PSG : A Paris, un transfert historique est amorcé pour Mbappé

Thomas Bourseau

Ayant prolongé son contrat au PSG au printemps dernier, Kylian Mbappé pourrait cependant plier bagage dès le prochain mercato estival. En effet, refusant de laisser Mbappé filer libre en 2024, le Paris Saint-Germain pourrait décider de le vendre, mais à un prix record selon la presse anglaise. Explications.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, il se pourrait que l’idylle soit une nouvelle fois entachée par un feuilleton entourant son avenir. Comme ce fut le cas en 2019, en 2021 et pendant l’intégralité de la saison dernière, au terme de laquelle un départ libre de tout contrat au Real Madrid semblait se dessiner, Mbappé a encore fait parler de lui dans la presse. Par deux fois, le champion du monde tricolore a fait part de son insatisfaction quant à son rôle de pivot au PSG lors de la première partie de saison et ce, bien qu’on lui aurait promis le recrutement d’un attaquant autour duquel il aurait pu tourner, Gianluca Scamacca était une piste comme The Athletic l’a souligné ce mercredi.

Le PSG prêt à vendre Mbappé pour ne pas le laisser partir libre en 2024

Et alors que la prolongation de contrat convenue entre le PSG et le clan Kylian Mbappé le lie officiellement jusqu’en juin 2025, le Français pourrait quitter le club libre de tout contrat à l’été 2024, la dernière année de son bail étant seulement optionnelle. D’après The Athletic , qui s’est informé auprès de diverses sources internes au PSG, on s’attendrait en coulisse à ce que Kylian Mbappé dispose d’un marché à l’approche du mercato estival 2023. La priorité du Paris Saint-Germain serait de ne pas perdre son numéro 7 par le biais de son éventuel futur statut d’agent libre.

Un transfert historique pour Kylian Mbappé ?