Équipe de France : Mbappé a fait une demande spéciale à Deschamps au Qatar

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’équipe de France affrontera la Tunisie ce mercredi après-midi pour son dernier match des phases de poules de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé devrait être titulaire malgré le turn-over instauré par Didier Deschamps. En effet, l’attaquant du PSG aurait lui-même demandé à disputer cette rencontre, au même titre qu’Aurélien Tchouaméni.

Déjà qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe du Monde après avoir battu l’Australie (4-1) et le Danemark (2-1) lors de ses deux premiers matchs, l’équipe de France va donc affronter sans pression la Tunisie ce mercredi (16h). Didier Deschamps va d’ailleurs opter pour un large turn-over afin de faire souffler ses cadres, et certains remplaçants habituels comme Steve Mandanda, Marcus Thuram, Eduardo Camvinga ou encore Youssouf Fofana seront titularisés. Néanmoins, deux stars deux Bleus ont fait une demande spéciale au sélectionneur national.

Mbappé veut jouer

Selon les révélations du journaliste Saber Desfarges sur TF1 , Kylian Mbappé sera titularisé face à la Tunisie puisque l’attaquant du PSG aurait lui-même demandé à Didier Deschamps de débuter la rencontre afin de pouvoir enchainer, lui qui comptabilise déjà 3 buts et 1 passe décisives depuis le début de ce Mondial et vise donc très certainement un éventuel titre de meilleur buteur au terme de la compétition au Qatar. Et l'attaquant français n’est pas le seul à vouloir enchainer les rencontres pour s'illustrer le plus possible dans cette Coupe du Monde...

Même cas de figure pour Tchouaméni

Aurélien Tchouaméni, désormais indispensable dans l’entrejeu de l’équipe de France, aurait lui aussi demandé à disputer ce match contre la Tunisie et est donc annoncé dans le onze de départ de Deschamps. Reste à espérer qu’aucun de ces deux éléments ne se blessent en vue des 8es de finale…