Equipe de France : Deschamps prépare une surprise, Camavinga se lâche

Après de belles prestations, l'Equipe de France a déjà validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, avant même le prochain match contre la Tunisie mercredi. Justement, Didier Deschamps pourrait en profiter pour aligner de nouveaux joueurs, à l'image d'Eduardo Camavinga dans un rôle... d'arrière gauche. Interrogé sur sa polyvalence, le joueur du Real Madrid a prévenu le sélectionneur.

Depuis quelques jours, les rumeurs sur la composition alignée par Didier Deschamps pour le France-Tunisie de mercredi fusent. En effet, la tendance est à une titularisation d'Eduardo Camavinga, milieu de terrain au Real Madrid, en tant que latéral gauche. Le jeune Français a eu l'occasion de tester ce rôle ces derniers jours, lors de matches amicaux contre des équipes locales.

« Être polyvalent est un atout »

Réputé pour être un élément de confiance partout où il passe, Eduardo Camavinga aurait donc de grandes chances de débuter face à la Tunisie dans un rôle dont il n'a pas l'habitude. Et à l'occasion d'un entretien accordé à Goal , le joueur du Real Madrid s'est confié sur sa polyvalence : « Ma polyvalence me donne-t-elle de l’espoir d’avoir du temps de jeu durant cette Coupe du monde ? Comme je l’ai dit, être polyvalent est un atout, car tu as plus de chances d’être sur le terrain. S’il y a un poste qui est libre, tu peux y jouer, donc c'est un atout. Il faut avoir plus de cordes à son arc pour pouvoir gratter un maximum de temps de jeu » .

Équipe de France : Camavinga insulté, il répond aux attaques https://t.co/Soa2VXP4yo pic.twitter.com/zcYVCy3VNz — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

Une préférence assumée

Même s'il peut évoluer un peu partout, Edouard Camavinga a toutefois une préférence claire et assumée. « Il y a un poste que je préfère… Lequel ? En position de 6 devant la défense. Après, on ne peut tout avoir et il faut aussi s’adapter » a-t-il confié, laissant là un message.

