Coupe du Monde 2022 : Hazard, Onana, Camavinga… Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd'hui

La rédaction

Ça y est, la Coupe du monde 2022 a débuté au Qatar. Et pendant toute la compétition, Le 10 Sport vous propose de retrouver toutes les informations à retenir de la journée.

Cameroun : Au cœur de la polémique, Onana lâche ses vérités

Alors que le Cameroun a arraché un match nul spectaculaire lundi face à la Serbie (3-3), les Lions Indomptables n’ont pas pu compter sur André Onana. Quelques heures avant cette rencontre, la Fédération camerounaise a officialisé son exclusion de la sélection. En effet, des tensions auraient éclaté entre le gardien de l’Inter Milan et Rigobert Song. En cause, des divergences sur son style de jeu, qui auraient poussé l’ancien portier de l’Ajax Amsterdam à abandonner ses coéquipiers. André Onana a tenu à donner sa version des faits : « Je tiens à exprimer mon affection pour mon Pays et les Lions Indomptables. Hier, je n'ai pas été autorisé à être sur le terrain pour aider le Cameroun, comme je le fais toujours, à atteindre les objectifs de l'équipe. Je me suis toujours comporté de manière appropriée, et pour mener l'équipe vers le succès. J'ai mis tous mes efforts et mon énergie afin de dénouer les liens d'une situation ambiguë, mais je n'ai pas rencontré la réceptivité espérée. Certains moments sont difficiles à assimiler. Cependant, je considère et respecte toujours les décisions des personnes garantes de la gestion et de l'encadrement de notre équipe », a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Il a tout de même apporté son soutien au Cameroun pour le reste de la Coupe du monde. « Tous mes encouragements vont à mes coéquipiers, car nous avons démontré que nous sommes capables d'aller très loin dans cette compétition. Les valeurs que je promeus en tant que personne et en tant que professionnel sont celles qui m'identifient, et que j'ai hérité de ma famille depuis ma tendre enfance. Représenter le Cameroun est un immense privilège. La Nation d'abord et pour toujours . »

Belgique : Hazard et Courtois tentent de calmer les esprits

Rien ne va au sein de la sélection belge. Peu convaincants lors de leur entrée dans cette Coupe du monde face au Canada (1-0), les Diables Rouges ont ensuite été battus par le Maroc dimanche (0-2). Des mauvaises performances qui ont fait remonter certaines tensions. Avant de jouer leur avenir dans la compétition jeudi contre la Croatie, Eden Hazard et Thibaut Courtois ont tenu à calmer la situation en conférence de presse. « Il n'y a pas eu grand-chose. Il s'est dit beaucoup de bêtises, on s'est dit plein de choses. Il y a eu une réunion entre tous les joueurs. On s'est dit qu'il y avait encore un match à jouer. On a envie de gagner le match qui reste à jouer. Le plus important c'est d'être prêt. On s'est dit des choses, des bonnes des moins bonnes. Peut-être certaines choses qui n'ont pas plus mais on a parlé », a confié le capitaine de la Belgique. Même son de cloche du côté de son coéquipier au Real Madrid : « Il ne s'est rien passé, tout le monde était déçu après la défaite. Le manager a pris la parole. Il y a trop de mensonges à l'extérieur avec les réseaux sociaux. La situation créée n'existe pas. Comme un groupe, nous devons laisser la négativité en dehors, nous sommes une grande équipe et nous savons que nous pouvons le faire . »

France : Camavinga pour suppléer T.Hernandez ? La réponse de Deschamps