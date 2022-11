Coupe du monde 2022 : Coup de théâtre pour le retour de Neymar

Thomas Bourseau

Neymar n’a pu disputer qu’une grande partie du match d’ouverture du Brésil face à la Serbie jeudi dernier (2-0) à la Coupe du monde du Qatar. Et alors que Tite s’est montré confiant, il ne faudrait pas s’attendre à revoir Neymar de sitôt et au Qatar selon Guillem Balague.

Alors que Neymar a été touché à la cheville droite face à la Serbie jeudi dernier (2-0), sa participation au reste de l’aventure brésilienne pendant la Coupe du monde du Qatar a été remise en question. Cependant, après différents tests, tout espoir n’est pas perdu du côté de la Seleçao .

«Laissez-moi vous dire que Neymar et Danilo vont pouvoir jouer cette Coupe du Monde»

Sélectionneur du Brésil, Tite a fait savoir qu’il voit Neymar faire son grand retour à la Seleçao . « Laissez-moi vous dire que Neymar et Danilo vont pouvoir jouer cette Coupe du Monde, c’est ma conviction mais je ne peux pas parler à la place des médecins. Les rapports médicaux me donnent espoir. ils travaillent avec les kinés, parfois jusque tard dans la nuit. Je ne me suis pas rendu compte qu’il était blessé ».

« On m'a dit de m'attendre à ce que Neymar ne joue plus»