Coupe du Monde 2022 : L’équipe-type de la 2e journée

La deuxième journée de cette Coupe du Monde 2022 s'est achevée lundi soir avec la victoire (2-0) du Portugal face à l'Uruguay. Entre la sensation marocaine, la confirmation de l'Équipe de France ou encore le match fou du Ghana, découvrez l'équipe type de la deuxième journée.

Szczesny

Le gardien polonais de la Juventus Turin a rendu une copie XXL face à l’Arabie Saoudite, en multipliant les parades et s’offrant même le luxe de repousser un penalty. Le portier le plus décisif de cette journée et a donc permis à son équipe de l’emporter (2-0).

Rezaeian

L'Iran a mis le Pays de Galles à terre au terme d'un match qui s'est décanté avec deux buts inscrits dans les arrêts de jeu (2-0), et c'est son latéral droit Ramin Rezaeian qui a conclu la marqué au terme d'un incroyable sprint (90 + 11). Une performance qui lui vaut donc sa présence dans notre équipe-type.

Saïss

Le défenseur central du Besiktas a été l'un des grands artisans du succès surprise du Maroc face à la Belgique (2-0), contenant parfaitement les assauts adverses et s'offrant même le luxe d'ouvrir le score en trompant Thibaut Courtois à bout portant.

Aguerd

Comme un symbole de la grande solidité du Maroc qui n'a toujours pas encaissé le moindre but dans cette Coupe du Monde, on retrouve donc en plus de Romain Saïss son compère de la charnière centrale, Nayef Aguerd. L'ancien Rennais a lui aussi rendu une excellente copie contre la Belgique.

Hernandez

Passeur décisif sur le premier but de Kylian Mbappé avec l'équipe de France contre le Danemark (2-1) au terme d'un magnifique une-deux, Théo Hernandez a confirmé son excellent état de forme de ce début de Coupe du Monde. Le latéral gauche du Milan AC est en train de se rendre indispensable chez les Bleus.

Casemiro

Le milieu de terrain du Brésil a inscrit une frappe magnifique contre la Suisse (2-0), débloquant ainsi un match qui était très fermé, et il a donc été l'un des grands artisans du succès de la Seleçao qui a validé son ticket pour les 8es de finale de cette Coupe du Monde.

Fernandes

Quelle performance XXL du milieu de terrain portugais lundi soir, face à l'Uruguay ! Auteur d'un doublé décisif (score final 2-0), Fernandes aurait même pu inscrire deux réalisations de plus, lui qui a notamment été contrarié par le poteau en fin de match. Le joueur de Manchester United a porté la sélection du Portugal dans cette rencontre.

Kudus

Le milieu de terrain du Ghana et de l'Ajax Amsterdam a inscrit un doublé dans un match complètement fou contre la Corée du Sud (3-2), et a donc permis à son équipe de s'imposer sur le fil. Un élément décisif des Black Stars .

Griezmann

Repositionné davantage au coeur du jeu par Didier Deschamps, Griezmann a une été terriblement efficace dans l'entrejeu samedi dernier avec l'équipe de France contre le Danemark (2-1). Auteur d'une passe décisive, il a été le métronome des Bleus et semble monter en puissance dans cette Coupe du Monde.

Mbappé

Si Griezmann a été remarquable contre le Danemark, que dire de son compère Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG a une nouvelle fois porté l'équipe de France en inscrivant un remarquable doublé, et sa place dans l'équipe-type dans cette 2e journée du Mondial est donc parfaitement logique.

Kramaric

Alors que la Croatie a largement dominé le Canada (4-1), Andrej Kramaric a été l'arme offensive principale de son équipe. Auteur d'un doublé, le buteur d'Hoffenheim a donc gagné sa place dans l'équipe-type de cette 2e journée de la Coupe du Monde.