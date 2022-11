Coupe du monde 2022 : Neymar, Onana... Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd'hui

La rédaction

Ça y est, la Coupe du monde 2022 a débuté au Qatar. Et pendant toute la compétition, Le 10 Sport vous propose de retrouver toutes les informations à retenir de la journée.

Cameroun : La vérité éclate sur la polémique Onana

Ce lundi, le Cameroun a pris une décision très surprenante avec André Onana. À quelques heures de la rencontre face à la Serbie, la Fédération camerounaise a officialisé l'exclusion du gardien de l'Inter du groupe de Rigobert Song. Quelques informations commencent à filtrer concernant les raisons de cette sanction. La Cadena COPE révèle notamment que ce serait André Onana qui aurait décidé d'abandonner ses coéquipiers et la Coupe du monde après des divergences avec son sélectionneur sur la question du jeu. Rigobert Song s'est donc prononcé sur le sujet après le match nul contre la Serbie (3-3). « Je donne plus d'importance à l'équipe qu'à un joueur. Onana a demandé à s'en aller et nous l'avons accepté. Il y a 26 joueurs dans cette équipe qui travaillent ensemble pour cette compétition et nous voulons montrer cet esprit de discipline et de respect. Nous sommes ici pour le prouver. C'est un grand gardien, mais nous nous concentrons sur l'équipe (...) Il faut du respect et de la discipline pour être dans le groupe. Je favorise le groupe. Vous devez vous assurer que l'équipe prime sur l'individuel. Je lui ai demandé d'attendre et nous verrons s'il va rester avec nous. Il faudra qu'il revienne dans les règles. L'équipe est plus importante que les intérêts de l'individu (...) Bien sûr, le poste de gardien est important et c'est un joueur important, mais nous sommes dans un tournoi difficile et je sais ce que nous devons faire, c'est-à-dire faire en sorte que l'équipe soit la plus importante (...) Il faut s'adapter à la discipline de l'équipe. Si vous ne pouvez pas le faire, si vous ne pouvez pas vous adapter à ce que nous demandons à cette équipe, je pense qu'il faut se retirer et prendre ses responsabilités. L'équipe est plus importante que les individualités. J'accepte la responsabilité de la décision » a ainsi expliqué le sélectionneur du Cameroun.



Brésil : Nouvelle décision fracassante prise pour le retour de Neymar ?

Touché à la cheville, Neymar a manqué la rencontre face à la Suisse ce lundi. Pourtant, Relevo révèle que la star du PSG se sentirait de mieux en mieux. Certains médecins du staff du Brésil estimeraient même que le joueur de 30 ans aurait pu jouer, si c'était une finale de Coupe du monde. Neymar était en mesure de jouer, mais les risques de rechute étaient trop importants. Tite a alors préféré se passer de ses services. Et le retour de Neymar pourrait être retardé. En effet, le Brésil pourrait décider de laisser le numéro 10 au repos lors des huitièmes de finale afin qu'il revienne à 100%. Neymar pourrait donc faire son retour seulement lors des quarts de finale.



