Coupe du Monde 2022 : Hazard, De Bruyne... Le vestiaire de la Belgique en train d’exploser ?

Pierrick Levallet

Défait par le Maroc ce dimanche (2-0), la Belgique est en très mauvaise posture dans cette Coupe du monde. Les Diables Rouges n'ont pas le droit à l'erreur contre la Croatie ce jeudi. Mais rien ne va plus dans le groupe de Robert Martinez. Certaines tensions commencent à naître dans le vestiaire, et le sélectionneur belge ne s'en est pas caché.

Le groupe belge est-il en train d’imploser ? Inefficace en attaque, la Belgique s’est inclinée face au Maroc ce dimanche (2-0). Et après la rencontre, Jan Vertonghen a répondu Kevin De Bruyne et Eden Hazard. « Je suppose qu’on attaque mal parce qu’on est aussi trop vieux devant » a ainsi lancé le défenseur de 35 ans. Il y a quelques jours, Kevin De Bruyne et Eden Hazard reprochaient à la défense de ne plus être aussi solide qu’avant à cause de l’âge. Cette remarque n’a visiblement pas plu à Jan Vertonghen. Quelques tensions semblent naître dans le groupe de Roberto Martinez. Le sélectionneur de la Belgique n’a d’ailleurs pas caché ce malaise dans le vestiaire.

Coupe du monde 2022 : Hazard, De Bruyne... La Belgique sur le point d’exploser ? https://t.co/PztuVUEiUJ pic.twitter.com/JistCEUKGA — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

La Belgique confirme les tensions dans le groupe

« Oui, il y a des tensions dans le groupe. C'est naturel. Les joueurs évoluent ensemble depuis très longtemps. C'est comme dans une famille. Si vous n'avez pas de tension ou de désaccord dans une famille, c'est parce que vous n'avez pas d'émotions » a ainsi expliqué Roberto Martinez au micro de la RTBF .

«J'ai vu une peur de perdre sur les visages»