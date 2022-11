Coupe du monde 2022 : Attaqué, Eden Hazard règle ses comptes

La rédaction

A la veille de la rencontre face au Maroc, Eden Hazard était présent en conférence de presse. L'occasion pour le joueur du Real Madrid de répondre aux critiques sur son niveau de jeu, mais aussi sur son poids. Calme, parfois agacé, l'international belge n'a esquivé aucun sujet et a affiché sa confiance pour la suite de la compétition.

Eden Hazard l'a annoncé, il n'est plus le même qu'en 2018. Les multiples pépins physiques rencontrés ces dernières années ont fragilisé son corps, et ont eu un impact évidement sur son rendement. Pourtant, face au Canada lors de la première journée du Mondial, l'international belge, a retrouvé, par moment, les jambes et sera, un nouvelle fois, attendu face au Maroc ce dimanche. A la veille de cette rencontre, Hazard était présent conférence de presse.

Eden Hazard rassure avant la deuxième journée

Pour l'instant, tout les feux sont au vert. « Ma récupération se passe bien,. On a tout un staff médical, des physios qui font du bon travail. Je peux mieux faire, comme l'équipe. Je me suis bien senti face au Canada » a déclaré le joueur du Real Madrid, qui a dû faire face à certaines questions sensibles, notamment sur son poids. « Non, ce n’est pas vrai. Mon poids est stable. Je travaille dur pour être prêt et c’est le plus importan t » a-t-il répondu à un journaliste marocain, qui évoquait sa surcharge pondérale.

« Si je ne joue pas bien contre le Maroc, on dira à nouveau : ''Eden il est fini'' »

De manière générale, Hazard a répondu aux critiques sur son niveau de jeu et sa forme. « J'ai envie de jouer. C'est le plus important. J'ai toujours dit que plus j'enchaînerai les matches, plus je serai bon. Après l'Égypte (1-2), j'ai compris les critiques. Si je ne joue pas bien contre le Maroc, on dira à nouveau : ''Eden il est fini''. À moi de bien jouer tous les matches pour que tout le monde soit content et qu'on puisse faire quelque chose de bien. La Belgique peut gagner la Coupe du monde si Eden est bon. Si je suis moins bon, ce sera difficile » a confié l'ancien joueur de Chelsea.

Hazard confiant pour la suite de la compétition