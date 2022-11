La mère de Paul Pogba fait une nouvelle révélation fracassante sur l’affaire

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Muette depuis le début de l’affaire judiciaire impliquant ses deux fils, Yeo Moriba, la mère de Paul et Mathias Pogba, est enfin sortie du silence. Au cours d’un entretien accordé au journal Le Parisien, elle est revenue sur la visite des malfaiteurs au sein de son domicile et sur sa version de la polémique.

« On m'a dit de la rajouter, au début je ne voulais pas, c'était difficile, et puis le livre était déjà fait. Mais cet épisode est arrivé... C'est très difficile d'en parler ». Yeo Moriba, la mère de Paul et Mathias Pogba, ne le cache pas, elle ne souhaitait pas parler de l’affaire qui fait trembler sa famille dans son livre. Finalement, elle a accepté de se confier. D’abord dans l’émission Sept à Huit et ensuite au cours d’un entretien accordé au journal Le Parisien.

Elle revient sur la visite des malfaiteurs chez elle

Si Yeo Moriba a déjà confié que le clan Pogba ne serait jamais dissous, elle a tenu à revenir sur l’affaire en elle-même. Après l’agression sur Paul Pogba, c’est Yeo Moriba qui avait été pris à partie par les agresseurs de son fils. Un épisode traumatisant dont elle se serait bien passée.

« C’est là qu’il m’a avoué avoir été braqué quelques mois plus tôt »