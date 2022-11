Polémique, menaces… La mère de Pogba fait son mea culpa sur l’affaire

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que l’affaire Pogba fait parler depuis plusieurs mois, Yeo Moriba, la mère des deux frères, est sortie du silence sur le sujet. Elle s’est notamment exprimée sur le rôle de Mathias, son fils ainé, dans cette histoire. Elle n’arrive pas à croire qu’il ait pu s’en prendre à Paul.

Depuis le début de l’affaire judiciaire impliquant Paul et Mathias Pogba, Yeo Moriba, la mère des deux frères, n’a pas pris la parole. Il aura fallu attendre de longs mois et la sortie de son livre pour qu’elle s’exprime enfin sur le sujet. « On m'a dit de la rajouter, au début je ne voulais pas, c'était difficile, et puis le livre était déjà fait. Mais cet épisode est arrivé... C'est très difficile d'en parler », explique-t-elle dans son livre.

Le rôle de Mathias Pogba vu par sa mère

Yeo Moriba a passé un cap. Dans un entretien accordé à Sept à Huit , elle a accepté de revenir sur cette affaire dans laquelle est impliquée sa famille. Elle s’est notamment confiée sur le rôle de Mathias Pogba, aujourd’hui placé en détention provisoire. Pour autant, sa mère est persuadée qu’il est innocent.

Marabout, Mbappé… La mère de Paul Pogba sort enfin du silence https://t.co/v620D8h9zi pic.twitter.com/dGtYHQ9BBR — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

«Il ne connaît pas le milieu des bandits, de la rue»