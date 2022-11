Menaces, extorsion… La mère de Pogba sort du silence et fait des révélations fracassantes

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Depuis août dernier, une sombre affaire d’extorsion et de menaces à mains armées fait parler dans la famille Pogba. Paul, le milieu de la Juventus, aurait été victime des agissements de certains de ses amis d’enfance et de Mathias, son grand frère. Yeo Moriba, la mère de la fratrie Pogba, est sortie du silence sur cette affaire qui lui « brise le cœur ».

Blessé depuis l’été dernier et forfait pour la Coupe du monde, Paul Pogba vit des temps très compliqués au niveau sportif. Mais ses pépins physiques sont loin d’être sa seule préoccupation. Depuis août dernier, le milieu de terrain de la Juventus est impliqué dans une affaire judiciaire, il aurait été victime d’une tentative d’extorsion et de menaces à mains armées. Mathias Pogba, son grand frère, ferait partie des malfaiteurs.

La mère de la famille Pogba se confie sur l’affaire impliquant ses fils

Silencieuse depuis un long moment, Yeo Moriba, la mère des frères Pogba, est sortie du silence. A l’occasion de la publication de son autobiographie intitulée "Et à la fin, on gagne ", elle est revenue sur cette affaire qui a semé le trouble dans le clan Pogba.

« Il a été manipulé »