Foot

Menaces, extorsions... Menacé de mort, Paul Pogba livre un témoignage glaçant

Publié le 14 novembre 2022 à 16h00

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'affaire Paul Pogba a secoué le football français ces dernières semaines et continue de faire parler. Ce dimanche, l'émission Sept à Huit a consacré un reportage à ce dossier. De nouvelles révélations sont faites, notamment sur cette mystérieuse nuit du 19 mars. Soirée au cours de laquelle le milieu de terrain aurait été menacé par des hommes cagoulés.

Le 20 mars 2022, Paul Pogba apparaissait tout sourire aux côtés de ses coéquipiers de l'équipe de France à Clairefontaine. Le milieu de terrain ne laisse rien paraître. Pourtant, quelques heures auparavant, le champion du monde 2018 aurait été menacé par plusieurs hommes dans un appartement à Roissy-en-Brie comme le raconte l'émission Sept à Huit sur TF1 . Il se trouvait dans la pièce aux côtés de deux amis d'enfance, mais aussi de Roushdane, une connaissance du quartier. Au cours de la soirée, ce dernier aurait fait entrer deux hommes armés dans la pièce.

Équipe de France : Coup de tonnerre pour les Bleus avant le Qatar https://t.co/H1H1Ed9cwn pic.twitter.com/fcilNehca4 — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

Une tentative d'extorsion sur Paul Pogba

Comme le raconte Paul Pogba aux enquêteurs, ils étaient armés d'un M16, et d'un fusil d'assaut. « Ils ont commencé à me parler, en me reprochant de les avoir laissés tomber, que j'avais pris la grosse tête et que je les avais oubliés. Roushdane s'est adressé à moi en me disant qu'il m'avait protégé et que je devais payer » a indiqué le milieu de terrains aux enquêteurs.

Pogba menacé de mort

Il aurait vite été menacé par les deux hommes. « Roushdane m'a dit que c'étaient mes protecteurs car selon lui des bandits voulaient m'attaquer et qu'il fallait que je les paye. Ils m'ont demandé 13M€. J'ai voulu parler mais immédiatement ils ont braqué leur arme sur moi. Du coup je leur ai dit que j'allais les payer » a raconté le joueur de la Juventus.

Paul Pogba aurait cédé un grosse somme d'argent