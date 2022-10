Foot

Marabout, Mbappé... Menacée, l'avocate de Paul Pogba vide son sac

Publié le 7 octobre 2022 à 17h30

Dan Marciano

Mise en cause par Mathias Pogba dans l'une de ses vidéos, Rafaela Pimenta, l'avocate de Paul, avait porté plainte durant l'été. Ce vendredi, le contenu de l'une de ses auditions a été révélé par la presse française. L'occasion d'en savoir plus sur les faits et sur les menaces subies par le milieu de terrain de la Juventus.

L'affaire Paul Pogba continue de secouer le football français. Le conflit entre le milieu de terrain de la Juventus et son frère se poursuit. Il y a maintenant plusieurs mois, Mathias Pogba avait publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour annoncer notamment que son frère avait utilisé un marabout pour nuire à Kylian Mbappé. Par la suite, il s'en était pris à Rafaela Pimenta, représentante de Paul depuis le décès de Mino Raiola. « Puisque c’est comme ça, je vais te dire ce qui va arriver en refusant de me rencontrer et de m’aider : J’irai voir tous les médias possibles, dans tous les pays possibles. Je parlerai aussi de toi, de comment tu es proche de la famille et de comment tu as laissé faire tout ça. Je te reparlerai de comment j’étais impliqué par mon frère avec des criminels, comment j’ai été agressé, menacé alors que je n’ai rien n’a voir avec tout ça, que j’étais impliqué uniquement à cause de lui » avait lâché Mathias.

L'avocate de Pogba livre sa version des faits

Durant l'été, l'avocate avait porté plainte pour des faits de « menace sous condition ». Ce vendredi, le JDD dévoile le contenu de l'une de ses auditons. Elle revient notamment sur le braquage subi par Paul Pogba en mars dernier. « Ça fait environ un mois que Paul m’a raconté l’histoire. Il m’a dit qu’il y a environ quatre mois, il a été braqué à Paris. Il s’est senti comme dans un tribunal car ils lui ont reproché plein de choses » a lâché Rafaela Pimenta.

« Paul ne s’en cache pas, il a fait des dons à un sage »

Elle a, par la suite, évoqué les rumeurs sur Kylian Mbappé et sur un possible sort jeté sur le joueur du PSG. « I ls lui ont dit qu’ils avaient des preuves que Paul faisait de la magie noire. (...) Paul ne s’en cache pas, il a fait des dons à un sage, pour des prières et envoyer des denrées en Afrique » a déclaré Rafaela Pimenta.

Mathias Pogba toujours en détention

Aujourd'hui, Mathias Pogba et quatre hommes sont placés en détention suite à cette affaire. Il y a quelques jours, l'ancien joueur avait, par le biais de son avocat, réclamé une remise en liberté, mais cette demande aurait été rejeté par le juge d'instruction au motif qu'il aurait exercé de nouvelles pressions sur son frère, Paul.