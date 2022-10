Foot

L’affaire Pogba s’enflamme, son frère reçoit une nouvelle fracassante

Publié le 4 octobre 2022 à 21h00

Jules Kutos-Bertin

Blessé et très incertain pour la Coupe du Monde, Paul Pogba est dans le même temps impliqué dans une affaire judiciaire aux côtés de son frère, Mathias. Incarcéré depuis plusieurs semaines, le grand frère du champion du monde 2018 a demandé sa remise en liberté, elle a été refusée.

Paul Pogba vit une année 2022 horrible. Entre ses blessures à répétition, son transfert à la Juventus qui aura vite tourné au fiasco et la polémique avec son frère, Mathias Pogba, l’international français n’a pas de répit. Alors qu’il espère revenir à temps pour jouer la Coupe du Monde au Qatar, Paul Pogba serait, dans le même temps, victime d’une tentative d’extorsion de la part de Mathias Pogba, son grand frère.

Mathias Pogba a demandé sa remise en liberté

D’abord mis en examen et entendu par la justice, Mathias Pogba a fini par être incarcéré. Pour autant, le grand frère du champion du monde a publié une vingtaine de vidéos supplémentaires sur ses réseaux sociaux. Dedans, Mathias Pogba continue ses accusations contre le milieu de terrain de la Juventus. Dans la foulée, une demande de remise en liberté a été faite par son avocat.

⚪️⚫️ Paul Pogba a repris l’entraînement ! Le milieu français a repris la course et pourrait être de retour sur les terrains dans environ un mois. 🏃‍♂️🗞 @SkySports pic.twitter.com/G7kwvVP7jW — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 4, 2022

La justice a refusé