Foot

Mata, Terry et Fernandinho retourne sur les bancs de l’école !

Publié le 29 septembre 2022 à 10h40 par Alexis Bernard

Anciennes stars de Premier League, plusieurs joueurs aujourd'hui retirés des terrains se retrouvent réunis dans une formation de la FIFA afin de préparer leur reconversion.

Après une carrière de footballeur bien remplie, plusieurs stars du ballon rond choisissent de retourner à l’école pour parfaire leurs connaissances et leur formation afin d’envisager une reconversion plus « solide ». C’est le cas des ex-stars du ballon rond Juan Mata, John Terry (les deux hommes étaient coéquipiers à Chelsea), Fernandinho ou encore l’Australien Tim Cahill. Tous les quatre ont intégré la dernière promotion du diplôme délivré par la Fifa sur la thématique des « gestions de club ». A l’instar de ce qui se fait en France dans la célèbre université de Limoges (où sont passés Zinedine Zidane, Laurent Blanc, Thomas Voeckler, Marc Lièvremont…), 40 élèves composent la promotion qui a démarré le 14 septembre dernier, à New-York. Au menu des 12 prochains mois sous l’égide de la FIFA : gestion et leadership, stratégie sportive, académies, marketing et communication, opérations et gestion des stades, gouvernance, questions juridiques et bien évidemment de la finance.