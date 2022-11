Foot - Equipe de France

Equipe de France : Le vestiaire de Deschamps réagit au forfait de Pogba

Publié le 11 novembre 2022 à 07h30

Thomas Bourseau

2014, 2018, la suite logique était 2022 et une troisième Coupe du monde pour Paul Pogba. Finalement, une blessure l’a contraint de déclarer forfait. Une absence qui est déjà remarquée et qui pèsera lourd au Qatar d’après Benjamin Pavard pour l’Équipe de France.

Après une dernière saison encore compliquée du côté de Manchester United, Paul Pogba était enfin parvenu à quitter les Red Devils comme il l’avait demandé dès le mois de juin 2019 lors d’une tournée en Asie pour son équipementier. Et cerise sur le gâteau, le champion du monde 2018 retrouvait le club où il avait explosé aux yeux du football européen de 2012 à 2016 : la Juventus.

«Dieu avait un autre plan pour moi»

Cependant, dès la reprise de l’entraînement en juillet dernier, Paul Pogba se blessait au ménisque et refusa alors une opération avant de revenir sur sa position en toute fin d’été. Un contretemps qui pourrait lui avoir été fatal puisqu’à son retour de blessure, Pogba a fait une rechute à la reprise des entraînements avec la Juventus. De quoi le pousser à déclarer forfait et à manquer ce qui allait être sa troisième Coupe du monde après le Brésil et plus récemment la Russie. Sur son compte Twitter , Paul Pogba a fait passer le message suivant ce jeudi après l’annonce de la liste des sélectionnés pour représenter l’Équipe de France au Qatar du 20 novembre au 18 décembre prochain. « Dieu avait un autre plan pour moi. Je vais soutenir mon équipe, ma nation, mon pays de loin mais mon cœur est avec eux ! Bonne chance à tous les joueurs sélectionnés ».

Equipe de France : Après l’annonce de Deschamps, Pogba sort du silence https://t.co/bSIesn4Kzp pic.twitter.com/h3AKy6uWPR — le10sport (@le10sport) November 10, 2022

Kanté et Pogba «manqueront» aux Bleus d’après Pavard