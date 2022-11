Qatar 2022 : Neymar, Benzema… La sortie forte de Vinicius Jr avant le Mondial

Thomas Bourseau

À l’approche du Mondial au Qatar, Vinicius Jr s’est livré sur l’échéance sportive planétaire à venir et à quel point il compte faire honneur à son mentor Neymar avec la sélection brésilienne auprès de qui il dit avoir énormément appris. À l’instar de Karim Benzema. Explications.

À compter du 20 novembre jusqu’au 18 décembre prochain, la Coupe du monde se déroulera au Qatar. L’occasion pour chaque joueur de se mettre à rêver d’un sacre mondial et de succéder à l’Équipe de France, assise sur le toit du monde depuis le 15 juillet 2018. Faisant partie des multiples constellations brésiliennes, Vinicius Jr se présente au Qatar comme l’un des meilleurs joueurs du Real Madrid et du monde, en atteste sa 8ème place au classement du Ballon d’or 2022.

Vinicius Jr veut gagner au Brésil pour son mentor Neymar

Jeune coéquipier de Neymar (30 ans), Vinicius Jr n’a que de l’admiration pour la star du PSG qu’il a pu voir briller en grandissant lors de la dernière décennie. « C'est un rêve parce que nous avons grandi en l'idolâtrant. Ce qu'il fait en tant que leader est très important. Il sait qu'en nous aidant, nous pouvons aussi l'aider à faire une grande Coupe du monde ». a révélé Vinicius Jr à Reuters ce jeudi avant de faire une concession sur le fardeau qu’a porté Neymar avec la sélection brésilienne. « Neymar a traversé tellement de choses en tant que jeune joueur, devant jouer à un si jeune âge et avec beaucoup de pression. C'est donc lui qui fait en sorte aujourd'hui que tout soit plus facile pour la nouvelle génération. (…) Et c'est une bonne chose pour nous. C'est bon pour le peuple brésilien qui veut que nous gagnions ».

Vinicius admiratif de Neymar et de Benzema ainsi que leurs conseils