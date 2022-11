Qatar 2022 : Pogba absent du Mondial, son entourage vide son sac

Thomas Bourseau

De retour à la Juventus afin de se préparer au mieux pour la troisième Coupe du monde de sa carrière avec l'Équipe de France, Paul Pogba s’est blessé et n’a pas eu d’autre choix que de faire une croix sur le Mondial au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Son avocate Rafaela Pimenta a fait un point sur sa situation.

Paul Pogba quittait Manchester United à l’issue de la saison passée. Après six années loin de Turin, celui qui est entre temps devenu champion du monde a retrouvé la Juventus par son statut d’agent libre à l’intersaison. Néanmoins, dès ses premiers entraînements à la Vieille Dame , Pogba s’est blessé et a dans un premier temps refusé de passer sur la table d’opération avant de revoir sa position en septembre. De retour à la course, Pogba a rechuté et n’a eu d’autre choix que de déclarer forfait pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre) qu'il aurait sans doute disputé avec l'Équipe de France.

«Il était vraiment désolé de ne pas pouvoir jouer la Coupe du monde à mille pour cent»

Une décision qui a « désolé » Paul Pogba à en croire sa représentante juridique Rafaela Pimenta à l’occasion d’un entretien accordé à Marca . « Il n'est pas tourmenté. J'apprends toujours de Paul. Lorsque quelque chose de grave se produit dans sa vie, il le regarde, l'analyse, tourne la page et pense à résoudre le problème. Il était vraiment désolé de ne pas pouvoir jouer la Coupe du monde à mille pour cent, mais il comprend que le lendemain, il doit se lever et poursuivre son rétablissement. Il veut jouer, il veut surmonter le malheur pour donner à la Juve ce qu'elle mérite ».

Menaces, extorsion… La mère de Pogba sort du silence et fait des révélations fracassantes https://t.co/opATCsDNRA pic.twitter.com/rvdJ2Rvt1I — le10sport (@le10sport) November 17, 2022

«L'engagement que la Juve a voulu prendre avec lui est une responsabilité»