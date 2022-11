Qatar 2022 : Avant la Coupe du monde, Neymar annonce la couleur

Thomas Bourseau

Du haut de ses 30 ans, Neymar va disputer sa troisième Coupe du monde et semble être plus mature que jamais dans son jeu, en attestent ses performances cette saison avec le PSG. Star de la sélection brésilienne, Neymar a fait part de son grand rêve de remporter le Mondial avec la Seleçao.

Agé de 22 ans, Neymar disputait sa première Coupe du monde chez lui au Brésil à l’été 2014 qui était le point d’orgue d’une première saison convaincante au FC Barcelone pour son premier exercice en Europe. Malgré un tournoi personnel plus que prometteur, Neymar sortait sur blessure en quart de finale après un tacle Juan Zuniga qui aurait pu lui coûter l’usage de ses jambes à vie.

Après l’échec au Brésil, Neymar est une nouvelle fois tombé en Russie

En 2018, Neymar ne sortait pas par la grande porte lors du Mondial en Russie où il a été la victime de railleries d’observateurs pour ses plongeons intempestifs sur le terrain jusqu’en quart de finale avec la défaite face à la Belgique. Pour sa troisième Coupe du monde qui aura lieu au Qatar du 20 novembre au 18 décembre, Neymar voit les choses en grand.

«La Coupe du monde est mon plus grand rêve»