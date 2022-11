Sénégal/Pays-Bas : Les notes des Sénégalais

La rédaction

Le premier choc de ce Mondial 2022 au Qatar opposait le Sénégal aux Pays-Bas. Durant une longue partie de la rencontre, les champions d'Afrique en titre se sont montrés dangereux, sans pour autant trouver le chemin des filets. Finalement, les hommes d'Aliou Cissé ont été sanctionnés par Cody Gakpo (victoire 2-0 des Pays-Bas). Voici les notes des joueurs sénégalais après ce revers.

Edouard Mendy (6) : Le portier de Chelsea s'est comporté comme un leader tout au long de la rencontre, n'hésitant pas à prodiguer des conseils à ses défenseurs. Solide dans les airs, rassurant dans ses prises de balles, il est parti de trop loin pour contrer la tête de Cody Gakpo à la 84ème minute. Sur le but de Davy Klassen, il repousse le ballon dans les pieds de l'attaquant.



Youssouf Sabaly (4,5) : Positionné sur le côté droit de la défense, l'ancien joueur du PSG s'est souvent montré imprécis, que ce soit en défense ou face aux buts. Nombreuses de ses frappes ont été ratées. Malgré quelques beaux centres, il n'a pas suffisamment crée le danger dans son couloir.



Kalidou Koulibaly (7) : Le véritable patron de la défense. Le joueur de Chelsea a repoussé le danger à de nombreuses reprises, et pris le meilleur sur les attaquants néerlandais comme Vincent Janssen. Battu au duel par Frenkie de Jong lors de l'action qui mène au second but.



Pape Abou Cissé (5) : Positionné en défense centrale aux côtés de Kalidou Koulibaly, il a fait parler ses qualités dans les airs, mais a souvent été battu au duel notamment par Vincent Janssen, mais aussi par Cody Gakpo.



Abdou Diallo (5) : Prêté au RB Leipzig par le PSG, Abdou Diallo a essayé de créer le danger lors de ses montées, mais il a perdu énormément de duels, notamment face à Denzel Dumfries. Le joueur, touché à la cuisse, a dû céder sa place à la 65ème minute. Remplacé par Ismail Jakobs, qui a réalisé une entrée intéressante. A suivre durant les prochaines rencontres.



Cheikhou Kouyaté (7) : Le milieu de terrain du Sénégal a fourni un travail important au milieu de terrain. Solide dans l'entrejeu, il a crée le danger à de nombreuses reprises avant, lui aussi, de céder sa place. Evacué sur civière, le joueur de Nottingham Forest est sûrement forfait pour le reste de la Coupe du monde; Remplacé par Pape Gueye, discret malgré quelques prise de bales intéressantes.



Idrissa Gueye (6) : Le milieu de terrain d'Everton a été l'organisateur de cette équipe. Il a distribué de nombreuses balles sur le côté pour essayer de créer le danger dans la surface. L'ancien joueur du PSG a églement tenté sa chance à de nombreuses reprises, mais la plupart de ses frappes ont été été contrée par les défenseurs néerlandais.



Nampalys Mendy (6,5) : Il a été l'un des hommes de la première mi-temps. Omniprésent que ce soit dans le domaine défensif ou offensif, le milieu de terrain a essayé de perturber cette défense néerlandaise. Il a baissé de rythme en fin de rencontre.



Krépin Diatta (4) : Le joueur de l'AS Monaco s'est montré trop imprécis pour créer le danger. Il a perdu de nombreux contrôles et loupé quelques passes. Remplacé à la 74ème minute pas Nicolas Jackson.



Ismaïla Sarr (7) : Sur son côté gauche, il a été le joueur le plus dangereux de la rencontre. Ses centres ont été très bons et ont souvent mis les Pays-Bas en grande difficulté. Il a rendu la vie difficile à Denzel Dumfries, mais cela n'a pas suffi pour apporter la victoire à son équipe.



Boulaye Dia (4,5) : Titularisé en pointe en l'absence de Sadio Mané, le buteur s'est montré décevant. Mis à parti une frappe en pivot à la 65ème minute, l'attaquant de Salernitana n'a pas été suffisamment servi dans de bonnes conditions.