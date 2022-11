« Football Unites the World » : Le clip qui réunit Neymar, CR7, Messi, Benzema et Lewandowski

A l’initiative de la FIFA, en marge de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, une campagne baptisée « Football Unites the World » réunit les plus grandes stars du ballon rond. Avec comme message commun d’unir les peuples grâce au football.

Les campagnes publicitaires se multiplient à l’approche de la Coupe du Monde 2022. Pepsi ou encore Nike ont sorti l’artillerie lourde avec des clips haut en couleur mettant en scène les plus grandes stars de la planète foot. Et la FIFA n’est pas en reste avec son opération « Football Unites the World », une campagne qui sera diffusée à l’occasion du Mondial. De nombreuses personnalités ont pris part à l’opération et au message de paix qui en découle : Hassan Al-Haydos, Alisson Becker, Karim Benzema, Lucy Bronze, Didier Drogba, Giulia Gwinn, Kaká, Robert Lewandowski, Carli Lloyd, Édouard Mendy, Lionel Messi, Neymar, Emmanuel Petit ou encore Cristiano Ronaldo.

A host of international icons have joined forces to launch Football Unites the World, the campaign illustrating football’s unrivalled ability to bring people together that will run throughout the #FIFAWorldCup 🤝 🌍 More here 👉 https://t.co/RRRydK9UrVVideo here 👇 ⚽️ pic.twitter.com/EK72Lzd3Hp