Qatar 2022 : Messi ou Neymar ? Pochettino dévoile son favori

Thomas Bourseau

Lionel Messi tient peut-être sa dernière chance d’être sacré champion du monde avec l’Argentine après quatre échecs. Et bien que l’attaquant du PSG voit le Brésil de Neymar comme étant le favori de la compétition, Mauricio Pochettino ne partage pas cet avis.

Du 20 novembre au 18 décembre prochain, Lionel Messi disputera la cinquième et ce qui pourrait être de son propre aveu la dernière Coupe du monde de sa carrière. Au Qatar, le capitaine de l’ Albiceleste aura la possibilité de réaliser le doublé, à savoir une victoire décrochée en Copa America en 2021 et potentiellement un Mondial en cette fin d’année 2022.

Pour Messi, Neymar et le Brésil sont favoris

Cependant, l’attaquant du PSG et international argentin ne voit pas les siens comme étant les grands favoris de ce Mondial au Qatar, contrairement au Brésil de son compère d’attaque au Paris Saint-Germain qui n’est autre que Neymar comme il l’a fait savoir à Movistar+ dernièrement. « Les favoris de la Coupe du Monde ? Le Brésil a un bloc de joueurs avec beaucoup de qualité et beaucoup de joueurs qui déséquilibrent une équipe. Ils ont un neuf, ils ont Ney... ».

«Je pense que tout le monde dans le football souhaite voir Messi soulever le trophée»