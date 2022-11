Qatar 2022 : Mis sous pression par Messi, Neymar lâche une punchline

Thomas Bourseau

A quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar, Lionel Messi a fait savoir que le Brésil de Neymar était le favori du Mondial. Ce à quoi la star auriverde a répondu par le biais d’une interview pour The Daily Telegraph dans laquelle il lâche une punchline à ce sujet.

Neymar pourrait-il remporter la Coupe du monde au Qatar du 20 novembre au 18 décembre prochain ? C’est du moins l’avis de son compère d’attaque du PSG, à savoir Lionel Messi. D’après le septuple Ballon d’or, Neymar et la sélection brésilienne disposent selon lui des armes nécessaires pour s’asseoir sur le toit du monde.

Messi estime que Neymar et le Brésil sont favoris

Pour Movistar+, Lionel Messi s’est dernièrement livré sur son ressenti au niveau des favoris pour la Coupe du monde. D’après le capitaine de l’Albiceleste, son Argentine ne serait pas au-dessus que la Seleçao de Neymar. « Les favoris de la Coupe du Monde ? Le Brésil a un bloc de joueurs avec beaucoup de qualité et beaucoup de joueurs qui déséquilibrent une équipe. Ils ont un neuf, ils ont Ney... ».

Neymar se paie Messi