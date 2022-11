Mercato - PSG : Le Qatar est mis sous pression pour le «nouveau Neymar»

Thomas Bourseau

En marge du mercato estival de 2024, Endrick devrait considérablement faire parler de lui sur le marché des transferts. Le PSG en pincerait pour le Brésilien de 16 ans surnommé le « nouveau Neymar ». Cependant, le Real Madrid et Chelsea seraient aussi au rendez-vous.

Ayant tout récemment effectué ses grands débuts avec l’équipe première de Palmeiras, Endrick (16 ans) a confirmé tous les espoirs placés en lui. De quoi conforter les différentes formations européens qui se seraient penchées sur sa situation. De par le règlement de la FIFA, l’attaquant de Palmeiras ne pourra pas quitter le Brésil pour rejoindre l’Europe avant sa majorité, soit juillet 2024.

Le PSG prépare son offre pour Endrick

Cependant, le PSG et deux autres clubs prépareraient déjà un potentiel transfert d’Endrick. Et ce n’est pas The Evening Standard qui avancera un autre argument. D’après les informations du média britannique, le PSG se préparerait à lancer une nouvelle offensive après que la presse espagnole ait fait état d’une offre de 20M€ repoussée.

Le Real Madrid favori, Chelsea n’est pas là pour faire de la figuration