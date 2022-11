Mercato - PSG : Le Qatar pourrait enfin réaliser un rêve de longue date

Axel Cornic

Voilà des années que les propriétaires du Paris Saint-Germain suivent N’Golo Kanté et l’occasion de le recruter pourrait enfin se présenter. Son contrat se termine en effet en juin prochain et depuis quelques temps, il peine à se montrer à cause de problèmes physiques récurrent... ce qui pourrait pousser Chelsea à le vendre.

Pilier de l’équipe de France championne du monde en 2018, N’Golo Kanté ne sera pas au Qatar tout comme son compère du milieu Paul Pogba. Un forfait dû à des problèmes musculaires qui ne lui ont fait disputer que deux rencontres toutes compétitions confondues avec Chelsea.

Pas de prolongation pour Kanté ?

Suffisant pour mettre un terme à son aventure londonienne ? D’après les informations de La Repubblica , une prolongation de N’Golo Kanté ne serait pas vraiment une priorité pour Chelsea, qui aurait pour le moment d’autres plans en tête. Un départ devrait donc se préciser et même plus tôt que prévu.

Qui pourrait être vendu en janvier pour 20M€

Le quotidien italien parle en effet d’un possible transfert à 20M€ lors du prochain mercato hivernal. Un montant qui semble être à la portée du PSG, qui avec N’Golo Kanté pourrait donc recruter son quatrième milieu en seulement quelques mois.