Coupe du monde 2022 : Neymar forfait, nouvelle décision fracassante pour son retour ?

Pierrick Levallet

Sorti sur blessure contre la Serbie jeudi dernier, Neymar devrait manquer la rencontre face à la Suisse ce lundi. Malgré tout, la star du PSG récupérerait bien de sa blessure. Mais pour éviter de prendre des risques, le Brésil pourrait décider de ne le faire revenir que pendant les quarts de finale de cette Coupe du monde.

Avec son jeu provocateur, Neymar est régulièrement ciblé par les défenseurs adverses. Et cela n’a pas manqué contre la Serbie jeudi dernier. Pour l’entrée en lice du Brésil dans cette Coupe du monde, la star du PSG a été contraint de laisser sa place en cours de jeu et est sorti sur blessure. Le numéro 10 souffre d’une entorse à la cheville et devrait donc être laissé au repos ce lundi contre la Suisse. S’il était pressenti pour revenir dès les huitièmes de finale, Neymar pourrait voir son retour être retardé de quelques jours.

Neymar de retour pour les quarts de finale ?

Comme le rapporte Relevo , les sensations de Neymar s’amélioreraient de jour en jour. Certains médecins estimeraient même que la star du PSG pourrait être alignée par Tite ce lundi s’il s’agissait de la finale de la Coupe du monde. Le joueur de 30 ans serait en mesure de jouer, mais les risques de rechute seraient encore trop grands. De ce fait, Neymar devrait être laissé au repos contre la Suisse. Mais le staff du Brésil recommanderait à Tite de laisser Neymar sur le banc au moins jusqu’aux quarts de finale. Le but est que le numéro 10 brésilien soit de nouveau à 100%. De ce fait, le Brésil pourrait laisser Neymar sur le banc lors des huitièmes de finale, et ne le faire rentrer qu’en cas d’extrême urgence. Ce qui est sûr, c’est que la star du PSG devrait pouvoir rejouer au cours de ce Mondial, à condition que le Brésil aille assez loin.

Retour incertain pour Danilo

En revanche, l’optimisme serait beaucoup moins grand pour Danilo. Le latéral droit de la Juventus souffrirait d’une entorse plus grave que celle de Neymar. Le joueur de 31 ans devrait ainsi manquer le reste de la phase de poule. Et son retour serait plutôt incertain. Danilo pourrait ne plus jouer du Mondial. Pour le remplacer, Tite pourrait opter pour le vétéran Dani Alves (39 ans), ou alors décaler Eder Militao à droite. À voir quelle solution le sélectionneur du Brésil choisira.