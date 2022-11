Coupe du monde 2022 : L’incroyable aveu du Brésil sur Neymar

Arthur Montagne

Sorti sur blessure contre la Serbie lors de l'entrée en lice du Brésil à la Coupe du monde (2-0), Neymar devrait être absent au moins jusqu'au huitièmes de finale. Tite, sélectionneur de la Seleçao ne cache pas ses regrets face à cette situation et reconnaît qu'il aurait du sortir son numéro 10 plus tôt.

Grand favori de la Coupe du monde au Qatar, le Brésil a tenu son rang contre la Serbie (2-0). Malgré tout, la soirée n'a pas été totalement réussie puisque Neymar, qui réalise une magnifique saison avec le PSG, est sorti sur blessure à la 80e minute. Un coup dur pour la Seleçao qui devrait être privée de sa star au moins jusqu'au huitième de finale. Et Tite fait son mea culpa.

«Je ne me suis pas rendu compte qu’il était blessé»

« Laissez-moi vous dire que Neymar et Danilo vont pouvoir jouer cette Coupe du Monde, c’est ma conviction mais je ne peux pas parler à la place des médecins. Les rapports médicaux me donnent espoir. ils travaillent avec les kinés, parfois jusque tard dans la nuit. Je ne me suis pas rendu compte qu’il était blessé », assure le sélectionneur du Brésil avant de poursuivre.

«Le Brésil dépend de tous ses talents et évidemment Neymar en est l’un d’eux»