Coupe du monde 2022 : Neymar forfait, fiasco à venir pour le Brésil ?

Pierrick Levallet

Touché à la cheville lors de l'entrée en lice du Brésil contre la Serbie, Neymar doit déclarer forfait pour la rencontre face à la Suisse ce lundi. Malgré tout, Cafu n'est pas inquiet pour la Seleçao. Le légendaire latéral droit brésilien voit la sélection de Tite s'en sortir même sans Neymar au vu de la qualité de l'effectif cette année.

Si le Brésil s’est imposé face à la Serbie pour son entrée en lice, la Seleçao a subi un véritable coup dur. Ciblé par ses adversaires, Neymar est sorti sur blessure. La star du PSG a été touchée à la cheville et doit donc déclarer forfait pour la rencontre face à la Suisse. Plus de peur que de mal néanmoins pour Neymar, qui pourrait être disponible pour la dernière journée du groupe G face au Cameroun. Les hommes de Tite devront donc faire sans le numéro 10 contre la Suisse. Mais même sans Neymar, Cafu voit le Brésil s’en sortir sans problème.

Coupe du monde 2022 : Marquinhos envoie un énorme message à Neymar https://t.co/NkMlDs6vUK pic.twitter.com/UzMae0n08o — le10sport (@le10sport) November 28, 2022

«En 2018, le seul atout était Neymar, plus maintenant»

« Nous pouvons le faire même sans Neymar, nous sommes plus forts. Nous avons une plus grande équipe, des joueurs plus expérimentés. En 2018, le seul atout était Neymar, plus maintenant. Neymar va nous manquer parce qu'il peut faire la différence à tout moment, mais le Brésil ne peut pas dépendre de lui. Espérons que la cheville va guérir. Sans lui, le Brésil reste fort et c'est le moment où le groupe doit ressortir » a ainsi annoncé Cafu dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport .

«L'équipe du Brésil possède un gros réservoir»