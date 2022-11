Coupe du monde 2022 : Le Brésil en plein doute pour le remplaçant de Neymar

Thibault Morlain

Annoncé comme le grand favori de cette Coupe du monde 2022 au Qatar, le Brésil s’avançait notamment avec un Neymar dans une forme exceptionnelle. Après avoir réalisé un énorme début de saison avec le PSG, le numéro 10 de la Seleçao souhaitait faire briller sa sélection, mais le Mondial a commencé sur un point noir avec une blessure à la cheville. Neymar est ainsi forfait face à Suisse et il faudra donc trouver la solution pour le remplacer. Un casse-tête visiblement pour Tite, le sélectionneur brésilien.

Pour le Brésil, la Coupe du monde a débuté avec une victoire face à la Serbie (2-0). Un doublé de Richarlison a permis à la Seleçao de s’imposer, mais le résultat a quelque peu été éclipsé par une mauvaise nouvelle : la sortie sur blessure de Neymar. Blessé à la cheville, le numéro 10 du PSG était en pleurs au moment de céder sa place. Et quelques heures plus tard, le verdict est tombé. Neymar a ainsi dû déclarer forfait pour la rencontre face à la Suisse et l’incertitude plane toujours concernant la suite de la compétition.

Coupe du monde 2022 : Calvaire pour Neymar, il publie une photo hallucinante https://t.co/COCEy2VO0F pic.twitter.com/UrnUopz3Bm — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

Rodrygo, le favori ?

Alors que le Brésil s’apprête donc à affronter la Suisse, il faudra faire sans Neymar. Mais comment remplacer le leader de la Seleçao ? Tel est le problème auquel va devoir répondre Tite. Et visiblement, pour le sélectionneur, cela n’est pas simple de trouver la réponse. Ce dimanche, Marca fait un point sur ce dossier. Comme l’explique le média ibérique, le favori pour remplacer Neymar se nommerait Rodrygo, le joueur du Real Madrid.

Un nouveau milieu de terrain ?