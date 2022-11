Coupe du monde 2022 : Le message fort de Messi après la victoire de l'Argentine

La rédaction

Après une entrée en matière difficile face à l'Arabie saoudite, l'Argentine s'est totalement relancée après une belle victoire 2-0 contre le Mexique samedi soir et reste en course pour une qualification en huitièmes de finale. Lionel Messi, homme du match, a forcément réagi après ce succès avant de se lancer vers un autre match d'une importance capitale.

Capitaine de l'Argentine et désigné homme du match après la rencontre face au Mexique, où il a marqué et délivré une passe décisive, Lionel Messi a été interrogé par la presse ensuite et il a tenu à rester vigilant pour la suite de l'aventure de l'Albiceleste dans cette Coupe du monde 2022. L'Argentin s'est félicité de ce match réussi mais a déjà mis son curseur sur le prochain match, contre la Pologne mercredi soir.

Un match très difficile

En regardant la réaction du staff de l'Argentine et la réponse de Lionel Messi, on comprend à quel point le match contre le Mexique était important. « Ça a été un match difficile, parce que le Mexique a un grand entraîneur et ce n'est pas facile de leur prendre le ballon » a-t-il confié, dans des propos relayés par L'Equipe .

Un enjeu de taille

Bien concentrée sur son objectif, l'Argentine est parvenue à s'imposer en deuxième période et Lionel Messi est revenu sur ces conditions. « Nous n'avions pas d'autre choix. Nous avons fait le match qu'on pouvait, nous étions toujours sous pression et c'est difficile de jouer dans ces conditions » a-t-il déclaré. Mais comme bien souvent, c'est le septuple vainqueur du Ballon d'Or qui est parvenu à débloquer la situation.

Objectif Pologne